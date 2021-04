Isola dei Famosi, Akash Kumar sbrocca dopo il reality: "Sfig***, invidiosi. Dalla testa ai piedi". Il raptus lascia senza parole

10 aprile 2021 a

Sono passate diverse settimane da quando Akash Kumar ha scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi, rifiutandosi di mettersi alla prova sulla spiaggia della sopravvivenza estrema dopo essere stato eliminato al televoto. L’ormai ex naufrago ha anche avuto alcuni battibecchi con Ilary Blasi, ma soprattutto deve ancora difendersi dagli attacchi social di chi ritiene che si sia fatto un intervento agli occhi per modificarne il colore.

“Cosa non si fa per il gossip”, ha scritto nelle scorse ore Akash, lamentando un’attenzione a tratti morbosa per questa vicenda degli occhi, apparsi “finti” sull’Isola e soprattutto molto più chiari rispetto a quelli che aveva mostrato in precedenti programmi televisivi. Il suo sguardo di ghiaccio non è frutto di madre natura? Lo sostengono in molti, ma il modello ormai è davvero infastidito da questa storia: “È la luce, ignoranti”, ha tuonato sui social. Ma non è finita qui, perché sempre nelle ultime ore è tornato a farsi sentire più forte che mai sull’argomento.

Sempre su Instagram, Akash ha condiviso uno screenshot di un articolo in cui l’influenzar Amedeo Venza ha preso le sue difese, mostrando il passaporto. Ma a quanto pare neanche questo gesto è servito per mettere definitivamente a tacere la polemica, dato che continuano a spuntare persone che accusano il modello di essersi sottoposto ad un intervento illegale per cambiare il colore degli occhi. “Sfigati, invidiosi - ha sbottato allora Akash - siete rifatti dalla testa ai piedi e parlate di me? Trash”.

