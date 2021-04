Amici, Rudy Zerbi brutalizzato da Anna Pettinelli: "Non hai stile, sei un r***, devi tacere". Volano gli stracci

11 aprile 2021 a

Subito scintille tra i professori, dopo pochi minuti dal via dalla puntata di Amici Serale di sabato 10 aprile, in onda su Canale 5 e ovviamente condotta da Maria De Filippi. Lo scontro viaggia tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Secondo il sorteggio, infatti, la prima squadra a sfidare è la Zerbi-Celentano, che sceglie a sorpresa il team Pettinelli-Peparini.

A quel punto Rudy Zerbi ha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l’esibizione di quest’ultimo. Tra lui e Anna Pettinelli ne è seguito un aspro confronto: "Noi siamo buoni con te", ha affermato Anna. E ha aggiunto a brutto muso: "Mentre tu sei solo un rompipalle". E lo scontro è proseguito per diversi minuti.

Quindi la Pettinelli ha voluto marcare le differenze rispetto a Zerbi, facendo i complimenti a Sangiovanni, della squadra avversaria. Anna ha anche voluto spiegare perché ha fatto quei complimenti: Sono fortissimi entrambi. Io non ho bisogno di denigrarne uno. Non hai stile, stai zitto una volta", ha però picchiato durissimo ancora contro Rudy Zerbi.

Per inciso, durante la puntata la Pettinelli ha anche offerto un ironico regalo proprio a Zerbi, ovvero una parrucca. Già, perché Zerbi spesso e volentieri si presenta con una parrucca per sfottere la Pettinelli, ribattezzata "Beppa Vessicchia". E così Anna gli ha reso pan per focaccia: "Questa è del tuo colore. Così non metti quel gatto morto in testa". Colpito e affondato.

