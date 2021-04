Domenica In, bomba a pochi minuti dalla diretta: "Tutto deciso". Mara Venier, tam-tam impazzito in Rai

11 aprile 2021 a

A pochi minuti dal via alla diretta della puntata di Domenica In di oggi, domenica 11 aprile, indiscrezioni esplosive sulla padrona di casa, Mara Venier. Indiscrezioni a due mesi dal termine della stagione televisiva e dalla pausa estiva, il programma infatti terminerà a giugno, dopo essere stato prolungato per qualche puntata, proprio come avvenne la scorsa stagione.

Da mesi si rincorrono indiscrezioni sul futuro della Venier: resterà al timone di Domenica In? La diretta ineressata si era detta stanca, insomma aveva rivelato che stava meditando anche il ritiro. Tutto il contrario però, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: "Fumata bianca per Mara Venier. Confermata per la stagione 2021/22”, rivela Giancarlo de Andreis sul settimanale DiPiù Tv.

Insomma, l'avventura continua. Anche perché i risultati sono pazzeschi. Si pensi che nella puntata di Pasqua, Domenica In ha raccolto quasi tre milioni di telespettatori con il 20 per cento di share. Intrattenimento e approfondimenti sul coronavirus, questa la formula della stagione, la formula dell'ennesimo successo targato Venier. Per inciso, si parla anche di Zia Mara per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo: c'è chi sostiene che potrebbe essere proprio lei a condurlo, insieme a Renzo Arbore. Nel caso, sarebbe un Festival assolutamente imperdibile.

