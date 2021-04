L'Eredità, Martina Crocchia come non l'avete mai vista: danza col palo in intimo nero, da restarci secchi

11 aprile 2021 a

Ha dominato per lunghe settimane a L'Eredità, il quiz pre-serale campione di ascolti condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Si parla di Martina Crocchia, la super-campionessa e degna erede di Massimo Cannoletta eliminata a sorpresa questa settimana, dopo lo stop di 15 giorni a L'Eredità classica per lasciare spazio all'edizione con i campioni storici, una versione pensata per Pasqua. Insomma, anche i campioni cadono.

Martina, però, ha fatto breccia nel cuore del pubblico: simpatica e spigliata, ha colpito anche per la sua bellezza. Maestra di pole dance, la danza col palo, ha avuto tempo per dedicarsi a L'Eredità perché a causa della pandemia la sua palestra, come tutte le altre, è chiusa da tempo. E così, anche se non la vedremo più a L'Eredità, si scava nel recente passato di Martina. E si fanno delle clamorose scoperte.

Per esempio questo video in cui si mostra intenta a fare pole dance, appunto, pubblicato su Instagram lo scorso febbraio. Una danza sinuosa in intimo nero a cui è oggettivamente impossibile resistere.

La Crocchia è stata eliminata nella puntata del 7 aprile, fuori nel gioco dei sinonimi con le parole che si vanno a comporre. Una eliminazione che ha scatenato Twitter, laddove si sprecavano i commenti stupiti. In molti, inoltre, notavano come Martina sia stata anche molto sfortunata: le sue parole erano oggettivamente molto più difficili rispetto a quelle dello sfidante.

