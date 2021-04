Domenica Live, "Somigliava a Denise", il racconto della guardia giurata che ha fatto arrabbiare Piera Maggio

Francesco Fredella 11 aprile 2021 a

a

a

"Danas, Danas...”: ricordate il video della presunta Denise con una rom? Una testimonianza choc, che fece parlare abbastanza. Una pista che, purtroppo, non portò nulla. Ma cosa accade quel giorno? Era lunedi, 18 ottobre 2004. Davanti ad una banca milanese c’è Felice Grieco, guardia giurata. “Un bambino suonava la fisarmonica e mi venne chiesto di farlo allontanare. Quando esco e giro l’angolo vedo questa bambina che somigliava a Denise. Un colpo a cuore. Mi sono constato con mia moglie, chiamandola”, racconta Grieco a Domenica Live condotto da Barbara d'Urso su Canale 5

"Si chiama Denise?". Parla l'inviato da Mosca: bomba atomica sul caso Olesya Rostova. "Il conduttore russo ha appena scritto il nome"

Tenevo d’occhio la bambina con la zingara. Avevo chiamato la Polizia. Per prendere tempo ho chiesto alla bambina se avesse fame. Mi rispose: a’ pizza”. La nomade, infastidita, andò via. Grieco a Domenica Live ripercorre quel giorno, drammatico, in cui avvistò una bambina che somigliava molto a Denise. “L'ha riconosciuta da un graffio che aveva anche Denise”, dice la guardia giurata che avrebbe filmato la bambina scomparsa da Mazara del Vallo.

Dal passato di Barbara D'Urso rispunta questa foto. "Ma come è possibile?", il dettaglio che scatena il sospetto | Guarda

“Ho incontrato Piera. Inizialmente fu dura nei miei confronti, ma le venne spiegato che non avrei potuto fare altro che chiamare la Polizia. Poi ci siamo parlati e chiariti”, conclude Grieco. Resta un mistero, un giallo. Quella bambina era per davvero Denise Pipitone? Potrebbe essere per davvero così, ma il condizionale è d’obbligo in questo caso. Con il caso russo si sono riaccesi i riflettori su quel rapimento: Olesya, la ragazza che somiglia molto a Piera Maggio, non è Denise Pipitone. Si chiude un capitolo che aveva fatto stare con il fiato sospeso gli italiani. Ma le polemiche non sono mancate: la tv russa ha spettacolarizzato questo caso dopo le dichiarazioni di Olesya.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.