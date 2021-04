Domenica In, "vogliamo salutarla?". Pupo, colpo bassissimo a Mara Venier: attimi di sconcerto su Rai 1

12 aprile 2021 a

a

a

Incontenibile, come sempre. Si parla di Pupo che ieri, domenica 11 aprile, era ospite di Mara Venier a Domenica In, il programma in onda su Rai 1. Intervista scoppiettante, in cui il cantante, punto dalla padrona di casa per la sua passione per le donne, ha replicato insinuando una vecchia relazione tra la Venier e Gianni Morandi. Mattatore in tv, Pupo è stato recentemente opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nel corso dell'intervista, il cantante ha parlato anche della madre e della demenza che la aveva colpita, spendendo parole toccanti e piene d'affetto.

Una bomba a pochi minuti dalla diretta: "Tutto deciso". Mara Venier, tam-tam impazzito in Rai

Ma in passato, Pupo fu anche inviato del reality La Fattoria, condotto da Barbara D'Urso. E quando si è parlato di quell'esperienza, ecco che Pupo ha punzecchiato ancora Zia Mara: "Salutiamo Barbara D'Urso. Tu vuoi salutarla?", ha chiesto malizioso. E la Venier, senza scomporsi, ha risposto: "Sì, certo, la salutiamo". E ne è seguita una risata fragorosa. Il punto è che Pupo ha dei trascorsi legali con la D'Urso, che anni fa gli fece causa dopo una dichiarazione che Barbara non aveva mai digerito.

"Mi vaccino, non con AstraZeneca". Le parole della Dalla Chiesa scatenano il caos, gelo su Rai 1: come è possibile?

Dunque, smentite per l'ennesima volta le voci su una vecchia liason tra la D'Urso e Pupo. La Venier, da par suo, ha speso belle parole per la conduttrice, con cui in passato ebbe qualche attrito. Certo, lo scontro televisivo ora è ripreso, con Domenica Live della D'Urso che è tornato ad occupare in modo massiccio la domenica pomeriggio su Canale 5, in onda dalle 14.30 alle 18.45, contro Domenica In, appunto. Insomma, è ripartito il duello degli ascolti, con lo share della Venier e della D'Urso che si differenzia sempre per pochissimi punti percentuali.

"A chi dovresti chiedere un consiglio". Vaccino, Sallusti fulmina la Dalla Chiesa: tensione alle stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.