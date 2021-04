Avanti un altro, Paolo Bonolis massacra Patrizia De Blanck: "Una vigliacca. Con Flavio Insinna...", indiscrezione pesantissima

12 aprile 2021 a

Paolo Bonolis con Avanti un altro! è andato in onda per una puntata speciale anche di domenica sera 11 aprile su Canale 5. GfVip contro Opinionisti il tema della serata, ovviamente tutto all’insegna della beneficenza. Prima concorrente, Patrizia De Blanck, bacchettata ironicamente da Paolo Bonolis : “Lei è una vigliacca. Guarda L’Eredità”. Il riferimento del conduttore è ovviamente al programma di Flavio Insinna in onda su Rai 1, il quiz pre-sarale con cui Mediaset combatte ogni sera.

Con Luca Laurenti per la contessa sono state subito scintille. “Come parli te non capisco un ciufolo. Ti mangi le parole”. Ma Paolo Bonolis lo ha difeso dicendo che invece è molto bravo in quello che fa. Tra i concorrenti del GF Vip in fila ad Avanti un altro! anche Giacomo Urtis, vestito d’oro, che ha fatto la sfilata. Il chirurgo ha poi commentato il lato b di Luca Laurenti e Bonolis ha scherzato dicendo: “Maestro, le vuole fare il cu*o”. E quando ha poi mostrato interesse per l’Idraulico del Salottino, Paolo Bonolis lo ha avvertito: “Capisco le sue esigenze, ma ci sono le luci accese, ma non è una dark room”.

La Contessa De Black è stata comunque la gran protagonista della serata. Appena entrata nello studio della trasmissione, infatti, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha perso un dente, precisando subito che si trattava di un dente vero e non finto. Paolo Bonolis, come sempre accompagnato da Luca Laurenti, ha trasformato questo imprevisto in una gag durata per l'intera puntata. Ed i tre hanno così dato vita ad una gag esilarante che ha permesso di ravvivare ancora di più un programma che punta sul quiz, ma che si trasforma spesso in un varietà comico.

