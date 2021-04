Pomeriggio Cinque, il dramma di Jo Squillo: "Non potrò più correre e ballare"

12 aprile 2021 a

“Non posso più correre né ballare”: Jo Squillo racconta il suo dramma nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Tutto è nato da un incidente durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In quell’occasione la conduttrice si è fratturata il piede. Da quel momento ci sono stati periodi di grande sofferenza e assistenza medica, che non sono ancora finiti.

La Squillo ha raccontato spesso questo episodio su Instagram. Oggi lo ha fatto anche in televisione. "Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura – ha spiegato - ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Adesso sto facendo delle infiltrazioni che sono dolorosissime. Ho la fobia degli aghi e fare queste punture è stata una grande sfida per me".

Nel corso della trasmissione la D’Urso ha provato a darle conforto dicendole di non buttarsi giù. La situazione, comunque, non è semplicissima e soltanto alla fine di queste terapie la cantante potrà capire se ci sono miglioramenti. “Ho deciso di riprendermi mentre facevo l’infiltrazione per esorcizzare il momento, così sono riuscita a non svenire”. Su Instagram, infatti, Jo Squillo ha pubblicato un video in cui le viene rimosso del liquido dal ginocchio da un medico. A corredo questa didascalia: “Oggi mi hanno detto che non potrò più correre e forse nemmeno più ballare”.

