I Soliti Ignoti, "mai fatto prima": Massimo Lopez tira fuori dallo zaino... questo, Amadeus di sasso

L’investigatore vip dell’ultima puntata de I Soliti Ignoti andata in onda su Rai 1 ha spiazzato Amadeus. Stiamo parlando di Massimo Lopez, che subito dopo l’ingresso in studio ha tirato fuori dallo zaino uno strumento mai visto prima nel programma: il suo binocolo personale. “Non riconosco manco i miei parenti, figuriamoci quelli misteriosi”, ha commentato ironicamente il noto comico e imitatore.

“Nessuno lo aveva mai fatto prima, abbiamo spiazzato anche il notaio!”, ha sottolineato il conduttore esterrefatto, facendo notare che nessun concorrente prima di Lopez aveva pensato a una strategia simile. Il binocolo, però, alla fine non è stato utilizzato nemmeno una volta. Tuttavia Lopez è andato avanti in maniera spedita, riuscendo a raccogliere una cifra non da poco, 221mila euro. Tanto da prendersi i complimenti di Amadeus: "Massimo Lopez sta facendo un’indagine perfetta".

La cifra record, però, è stata dimezzata nel corso del gioco. Massimo Lopez, comunque, è riuscito a vincere indovinando l’identità finale del personaggio. La somma, 110mila e 500 euro, è stata data in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Il programma, infatti, apre spesso le porte ai personaggi famosi, che però giocano e cercano di vincere il montepremi solo per devolverlo in beneficenza. A sorprendere Amadeus qualche giorno fa era stata anche Valeria Fabrizi, che aveva tirato fuori dalla tasca il cartoncino usato per presentare la canzone di Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021.

