Pomeriggio 5, Denise Pipitone: "La foto dal campo nomadi". L'ultima clamorosa pista, ecco lo scatto: due gocce d'acqua | Guarda

Su Denise Pipitone spunta una nuova foto di una bambina in un campo nomadi rom che assomiglia tanto alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. La foto è stata mostrata a Pomeriggio 5 lunedì 12 aprile da Barbara d'Urso e, come ha detto in diretta la conduttrice, è stata pubblicata in un tweet dell'avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Insomma sembra ci sia di nuovo un caso che riguarda Denise dopo quello farlocco di Olesya in Russia.

La foto sarebbe stata scattata in un campo nomadi in Slovacchia e la somiglianza con la piccola Denise sembrerebbe davvero impressionante. Della foto si sa poco però. Durante la trasmissione Barbara d'Urso l'ha fatta vedere, ricordando che è stato l'avvocato della mamma a diffonderla via social.





Piera Maggio, madre di Denise, intanto è tornata in tv. "Ringrazio la guardia giurata, non voglio che abbia assolutamente rimorsi di coscienza, ha detto la signora riferendosi a Felice Grieco, nel corso della trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci in onda su Canale 5. La Maggio faceva riferimento alla guardia giurata che nel 2004 segnalò e fece il video alla bambina che probabilmente era la piccola Denise, a poche settimane dalla scomparsa. “Ho incontrato Piera. Inizialmente fu dura nei miei confronti, ma le venne spiegato che non avrei potuto fare altro che chiamare la Polizia. Poi ci siamo parlati e chiariti”, aveva detto Grieco, domenica scorsa negli studi di Domenica Live, ospite di Barbara d'Urso.

