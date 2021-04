Striscia la notizia, Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi mani addosso: "Mer***a secca", "questo è matto"

15 aprile 2021 a

Ama farsi punzecchiare, Alessandra Mussolini, e non solo dal chirurgo plastico. Striscia la notizia dedica la sua perfida rubrica Fatti e rifatti alla nipote di Sophia Loren, eurodeputata del centrodestra e ormai ospite fisso di tanti salotti televisivi, politici e trash. Un archivio da cui Gerry Scotti e Michelle Hunziker, padroni di casa del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, pescano a piene mani e con sommo gaudio dei telespettatori.

Si parte dal mitologico "povero str***o" detto in faccia ad Alan Friedman, decisamente spiazzato: "Hai detto una parola brutta?". "Ho detto povero scioccio...", "Mi sembrava...", "Sì, str***o", è l'impagabile duetto tra la Duciona e il politologo americano. Quindi gli stacchetti piccanti con il suo partner cubano a Ballando con le stelle, e soprattutto le tele-risse. Dito medio, "vai a fare in c***o" e via discorrendo.





Alessandra Mussolini a Fatti e rifatti: guarda il video integrale di Striscia

Ma il "peggio", anzi il meglio, arriva con Vittorio Sgarbi. "Tu straparli, ma tu sei matto", gli grida in un clamoroso, indimenticabile confronto ravvicinato in studio da Federica Panicucci, decisamente sorpresa: "Merd***a secca, ignorante e fascista", ribatte lui con tanto di mani addosso. Poi la pace, sempre in diretta, da Barbara D'Urso suggellata da un focoso bacio in bocca. E quando si parla di ritocchini alle labbra, Striscia piazza il "carico" riproponendo l'offesa di un anonimo ospite in un talk di Rete 4 durante un dibattito sull'immigrazione: "Quando si parla di canotti, mi spaventano solo quelli della Mussolini". Cattivissimo lui, e cattivissimo Ricci.

