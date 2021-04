Uomini e Donne, "l'unica possibilità". Faccia a faccia con Sirius, Gemma Galgani umiliata: indiscrezione rovinosa

Francesco Fredella 15 aprile 2021 a

Ci riprovano? Tornano insieme? Mistero. Ma l’attesa aumenta la curiosità. Oggi - giovedì 15 aprile - a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, tornano Gemma Galgani e Sirius. La dama torinese siede al centro dello studio insieme a Nicola Vivarelli, che è tornato dopo la missione all’estero in mare (dove è imbarcato come marinaio. Qualcuno, addirittura, aveva ipotizzato l’arrivo di Sirius all’Isola dei famosi, ma la notizia è stata smentita dai fatti: nessuna traccia di lui.

Ora cosa accadrà oggi? Facciamo un passo indietro per comprendere gli umori di Gemma. Lo scorso anno la dama torinese si era innamorata follemente di Sirius (ovvero Nicola Vivarelli), ma le cose non sono andate bene. Nemmeno un bacio. Lui aveva rivelato di essere innamorato, lei pensava ad una messa in scena del bel marinaio per fare il pieno di popolarità. Tutto è finito male. Ora i due s’incontrano di nuovo. Ma Sirius racconta di voler essere amico di Gemma. Non mancano i colpi di scena: in studio arriva Alice, una ragazza che vorrebbe conoscere Nicola. Ovviamente la De Filippi chiede il parere di Gemma, che appare felice. Maria le chiede se fosse disponibile a cucinare la cena per i due ragazzi. Gemma sorride, tentenna. Ma sembra un sì.

In ogni caso Gemma oggi si ritroverà di nuovo al centro dello studio con Nicola. E non mancheranno tante altre sorprese: Tina (che è stata ultimamente assente) e Gianni Sperti cosa diranno? Intanto, dalle anticipazioni di UeD sembra che arriveranno in studio due coppie del Trono Over, che non vediamo da tempo nel programma.

