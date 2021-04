Verissimo, "ho avuto paura". Il dramma dopo Amici di Enula: una volta eliminata, fuori dalla scuola...

16 aprile 2021 a

Dopo Amici Enula sbarca a Verissimo. La cantante sarà ospite del programma di Canale 5 durante la puntata di sabato 17 aprile 2021. Qui, stando alle prime indiscrezioni, Enula ha affrontato il tema della popolarità e a Silvia Toffanin ha ammesso: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile. Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me".

La sua eliminazione, come quella di Aka7even, ha preso alla sprovvista il pubblico. Amata da tutti, la cantante ha però perso il ballottaggio di sabato scorso dicendo addio alla possibilità di rimanere in gara durante il programma di Maria De Filippi. Proprio qui Enula ha raccontato di essere preoccupata per il ritorno alla vita di tutti i giorni. Ad aspettarla a casa però la mamma. Su di lei Enula a Verissimo ha speso parole dolcissime non nascondendo alla conduttrice che tra le due c'è un rapporto speciale: "Lei è fiera di me, vedere la propria figlia che realizza il proprio sogno è una cosa inimmaginabile. Mi è mancata moltissimo".

Infine dalla Toffanin le anticipazioni riportano un altro argomento toccato dalla cantante. Una curiosità a dire il vero. Quella sui suoi particolari tatuaggi. "I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”. Un tocco speciale apprezzato da molti, visto il grande clamore che ha causato la sua eliminazione da Amici. Enula era infatti uno dei talenti più amati all'interno della trasmissione, ma per alcuni la giovane non è riuscita a mostrarsi a pieno.

