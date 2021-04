Verissimo, "loro due, una di fronte all'altra". Chi potrebbe portare Silvia Toffanin in studio: è rissa?

16 aprile 2021 a

Una di fronte all'altra. A Verissimo potrebbe andare in scena un accesissimo e altrettanto atteso confronto fra Alessandra Celentano e Rosa Di Grazia dopo Amici 2021. La ballerina ha lasciato il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, dopo essersi scontrata a lungo con l’insegnante di danza. Ed è proprio nel salotto di Silvia Toffanin che le due potranno una volta per tutte chiarirsi. O, in caso contrario, dirsi tutto. Oltre a Rosa e Alessandra nella trasmissione sono attesi altri protagonisti di Amici come Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per gli insegnanti. Mentre per gli allievi ci sarà sicuramente Enula.

Certo è che tra la Celentano e Rosa non scorre buon sangue. La prima ha ha però avuto la meglio. Rosa è stata costretta a dire addio, fra le lacrime, dopo il ballottaggio con il fidanzato Deddy. Terminata l’esperienza di Amici 2021, Rosa ha commentato il comportamento della Celentano che ora punta a eliminare dal programma anche la ballerina Martina. “Il mondo purtroppo è pieno di invidia… La bellezza l’ho sempre vista come un valore aggiunto – aveva raccontato qualche tempo fa -. La maestra Celentano non è stata la prima a dirlo, ma a lungo andare questa frase da un orecchio mi entrava e dall’altro mi usciva. Ho sempre dimostrato il contrario lavorando sodo”.

Altra attesissima ospite, come detto prima, è Enula. La giovane alle telecamere della Toffanin ha ammesso: "Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile. Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me".

