Amici, Tommaso Stanzani eliminato? Indiscrezione-terremoto: "Ritorna", un clamoroso ribaltone

Tommaso Stanzani tornerà ad Amici come ballerino professionista. L’ex pattinatore è riuscito a conquistare tutti, fuori e dentro la scuola, non solo a suon di passi di danza, ma anche di sorrisi e gentilezza. Tommaso Stanzani ha imparato molto grazie ad Amici, ma soprattutto è riuscito a convincere i suoi genitori che la danza è il suo futuro. Nella 20esima edizione TStanzani ha lasciato il segno non solo come ballerino, ma anche come persona, costruendo importanti rapporti di amicizia.

Non è una notizia ufficiale, ma si tratta invece di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Vero: Tommaso Stanzani tornerà ad Amici? Per lui dovrebbe essere già pronto “un posto nel cast della prossima edizione”. Nel rumor non sono stati aggiunti ulteriori dettagli, quindi non è chiaro se tornerà come professionista o in altre vesti.

Dopo essere stato eliminato aveva confidato che, "vedevo che molti compagni si appoggiavano alla mia solarità. Allora quando avevo momenti difficili andavo in bagno a piangere da solo. Finché Sangiovanni mi ha detto ma perché vai in bagno? Parla con noi, ti aiutiamo". ha parlato anche di Alessandra Celentano, sua maestra nel talent-show di Mediaset. E fa una rivelazione: “Sono stato la sua scommessa. Lei ha sempre capito che a me mancava lo studio e ha sempre preteso tanto”. In questa edizione più che mai non sono mancati vari attriti tra la Celentano, Rudy Zerby e Lorella Cuccarini.

