Striscia la notizia "intercetta" Speranza e Draghi, il brutale colloquio riservato: "Come ti muovi fai danni"

17 aprile 2021 a

a

a

La telefonata privata tra Mario Draghi e Roberto Speranza, in onda su Striscia la notizia, a poche ore dalla conferenza stampa in cui il premier, affiancato dal suo bistrattato e criticatissimo ministro della Salute hanno annunciato le riaperture graduali dal 26 aprile. "Presidente Draghi, era solo per saper se dopo la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia resterò al mio posto o no", chiede un allarmato Speranza. "Certo, lei non si deve muovere - è la stringata e ferale risposta del presidente del Consiglio - perché come si muove fa danni". "È vero!", esulta Speranza, accogliendo con immotivato entusiasmo la badilata infertagli tra capo e collo.

"Minacce di morte, qualcuno ha perso la testa". Salvini in campo per Hunziker e Gerry Scotti: la peggiore delle dittature

Si scherza, ovviamente, perché il colloquio immaginario è nato dalla fantasia (molto verosimile) di Dario Ballantini, lo storico super-imitatore di Striscia. Che poi si diverte, inseguito dalle telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, a girovagare per il centro di Roma per imbattersi in qualche protagonista della politica nostrana. "Prefazione al mio eventuale nuovo libro Perché rideremo: perché sarà la raccolta di tutte le barzellette che ho raccontato in un anno di pandemia", spiega con inguaribile ottimismo Speranza-Ballantini. Poi via agli incontri vip.



"Speranza" al telefono con Draghi: guarda il video di Striscia la notizia



"Fassino aiutami tu - rincorre l'esponente del Pd -. Ho capito perché Renzi ha avanzato la commissione d'inchiesta su di me, non gli erano avanzati pugnali da ficcarmi nella schiena". Duro il confronto con il meloniano Mollicone: "Perché volete mandarmi a casa?", "Perché non sei capace", "Almeno un posto in palestra, mi sto tenendo in forma per twerkare". Quindi, l'amaro presentimento: "Il generale Figliuolo non vuole che io sia il bersaglio delle critiche. Mi vuole mettere bersaglio al poligono, quello spara!".

"Ispezione nasale". Di Maio, il disgustoso fuorionda di Striscia che scandalizza la Hunziker. "Schifosissimo" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.