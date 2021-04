Felicissima Sera, Pio e Amedeo senza freni con Maria De Filippi: "Sappiamo cosa ti ha regalato Berlusconi al matrimonio"

17 aprile 2021 a

Pio e Amedeo hanno esordito col botto in prima serata su Canale 5: il loro Felicissima Sera ha infatti superato il 20 per cento di share con una media di circa 4 milioni di telespettatori. Numeri importanti, che incoronano un programma leggero e di intrattenimento puro che, senza scadere nel trash becero, è riuscito a strappare sorrisi e risate a chi lo ha guardato dal divano di casa. Di sicuro una mano in termini di ascolti l’ha data Maria De Filippi, che è stata la grande protagonista della prima parte dello show.

Anzi, ad un certo punto da ospite d’onore si è trasformata in padrona di casa, offrendosi all’ironia di Pio e Amedeo. Soprattutto quando i due hanno introdotto l’argomento del matrimonio tra la De Filippi e Maurizio Costanzo, con la conduttrice di Mediaset che ha raccontato le nozze tra bomboniere, regali e invitati. Ad un certo punto Amedeo, incuriosito, ha posto la seguente domanda: “Maria, ma al matrimonio tuo c’era pure Silvio Berlusconi?”. La risposta della De Filippi è stata affermativa.

Allora Amedeo ha colto la palla al balzo per una battuta: “Che regalo ti ha fatto, oltre a regalarti Canale 5?”. In tal modo ha strappato una risata a tutti i telespettatori e soprattutto alla De Filippi, che ha replicato così: “Non ricordo, ma i regali si fanno quando sai che le persone ne hanno bisogno. Noi non ne avevamo bisogno, l’importante era la partecipazione alla nostra festa”.

