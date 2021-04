Domenica Live, Pierpaolo Pretelli si presenta con il piccolo Leo. Ma qualcosa va storto

Francesco Fredella 18 aprile 2021 a

Di essere intervistato non ne vuole sapere. Il piccolo Leo, figlio di Pretelli e Ariadna, resta in silenzio. Fuoriprogramma tenerissimo a Domenica Live, dove Pierpaolo arriva in studio per l’intervista. Ma Leonardo, piccola star della serata, non parla. Barbara, ad un certo punto, gli dà il microfono‘gelato’. Il piccolo Leo dice qualche parolina. E Quel “sì” stringato fa intenerire tutto - che hanno imparato ad amarlo.

Giulia Salemi, fidanzatissima con Pierpaolo, ha conosciuto il piccolo Leo ed ha mandato un video messaggio a Domenica Live. La storia tra Pierpaolo e Giulia va avanti a gonfie vele, alla faccia delle malelingue. Nessuna convivenza per adesso, ma a quanto pare Giulia e Pierpaolo potrebbero essere pronti per il grande passo. “Mi sta deliziando”, racconta Pierpaolo parlando delle doti culinarie della Salemi. Il resto è storia di questi giorni.

Pretelli presto uscirà con un nuovo brano che - raccontano - farà ballare tutti. Ha praticamente rispolverato la passione per la musica come dj. Ora, però, anche Giulia sta prendendo lezioni di canto. Come mai? Un nuovo lavoro musicale insieme? Chissà. Intanto, qualcuno sussurra l’arrivo di Pretelli a Tale quale show. E sarebbe un vero colpo di scena per la prossima stagione televisiva. Preparatevi.

