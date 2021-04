L'Eredità, Flavio Insinna folgorato: " dalla nuova campionessa: "Mai nessuno come lei qui"

19 aprile 2021 a

a

a

E' rimasto folgorato dalla nuova campionessa il conduttore de L'Eredità Flavio Insinna. Monica, la concorrente del quiz preserale in onda su Rai 1 ha ricevuto diversi complimenti da parte del presentatore. “Credo sia una delle menti più veloci che abbiamo mai avuto qui”, ha rivelato Insinna. La campionessa non è riuscita a vincere il gioco finale della ghigliottina, anche se dopo un piccolo aiuto da parte del padrone di casa ha subito indovinato la parola corretta. Peccato fosse troppo tardi.

"Il mio sogno". Ricordate la sexy vincitrice dell'Ereditá? Confessione impensabile: cosa fa oggi Martina Crocchia

"Ci arrivo sempre dopo!”, ha detto la concorrente, facendo riferimento al fatto di aver capito la risposta corretta a scoppio ritardato. "Eppure non ti ho neanche dato il sesto indizio, ho solo balbettato delle cose confuse”, ha subito replicato Flavio Insinna, che pare sarà confermato alla conduzione del programma anche per la prossima stagione. Le cinque parole da legare nella puntata andata in onda ieri sera erano: legge, esame, avere, lente e fotografico.

"Ma ha detto cog***e?". Flavio Insinna, il gelo in studio a L'Eredità: il raptus di Ruggero, telespettatori sconvolti

Monica aveva dato come risposta il termine "profilo". In realtà, però, la parola corretta era "obiettivo". "Stasera alla ghigliottina siamo venuti di profilo e non abbiamo centrato l’obiettivo", ha ironizzato allora il conduttore. Che però non ha esitato a congratularsi con la campionessa per la sua bravura: "E’ una donna straordinaria che non ci sta facendo pesare il fatto di essere una professoressa". La concorrente non è riuscita a portarsi a casa il montepremi nemmeno nelle due puntate precedenti della trasmissione. Ieri sera, in particolare, ha perso ben 30mila euro.

La "maledizione" di Martina, tragica beffa per Francesco: Insinna resta senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.