Non è l'Arena, Luca Telese difende Speranza? Massimo Giletti lo brutalizza: "Basta, lo hai detto 30 volte"

Duro scontro a Non è l'Arena tra Massimo Giletti e Luca Telese. Al centro della discussione il rapporto "censurato" dell'Oms, che rischia di travolgere il ministro della Salute Roberto Speranza. Quest'ultimo si è detto totalmente estraneo ai fatti e ha spiegato che le scelte fatte dipendono dall'Oms e non dal governo italiano. Tuttavia, resta qualche dubbio sulle sue parole, soprattutto dopo che sono emersi alcuni messaggi inviati dal direttore vicario dell'Oms Ranieri Guerra al presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nei giorni successivi alla rimozione dello studio. Messaggi nei quali si diceva che il ministro Speranza sapeva ed era irritato per la pubblicazione del report sull'inadeguatezza dell'Italia nel fronteggiare la pandemia.

Nello studio di Giletti si accende prima un dibattito tra Telese e la giornalista Sandra Amurri. Quest'ultima cerca di dire la sua, ma senza riuscirci. Telese, infatti, la interrompe di continuo. "Speranza dovrebbe dire 'quel rapporto è giusto ed è la verità sulla pandemia'", dice il giornalista. A quel punto interviene il padrone di casa: "Luca l'hai detto trenta volte, tu difendi Speranza e hai il diritto di difenderlo, perché Speranza va difeso da chi la pensa come lui, ma lascia parlare gli altri".

Solo a quel punto è riuscita a prendere la parola la Amurri: "Luca vorrei che tu capissi che non è un problema di pro o contro, qui si tratta solo di ricostruire i fatti così come sono andati. Speranza oggi ha già parlato da Lucia Annunziata, definendo il rapporto un ottimo rapporto, totalmente indifferente per l'Italia. Stesse identiche parole che ha detto ai magistrati quando è stato sentito. Se era così indifferente per l'Italia, però, non si capisce tutto questo interessamento".

