Ballando con le Stelle, "succhiare il ca*** al mio capo". Indiscreto-Dagospia: terremoto in Rai dopo la vergogna, le mosse della Carlucci

C'è tensione in Rai dopo lo scivolone a luci rosse dell'account Twitter di Ballando con le stelle. Rivela Giuseppe Candela su Dagospia che sono ricominciate le lotte interne tra il team di Milly Carlucci e quello social di Rai uno. "La conduttrice ha iniziato a controllare personalmente l’erogazione delle card usate per votare i ballerini dello show del sabato sera, dopo che in un paio di puntate c’erano stati dei ritardi su alcuni contenuti che hanno, inevitabilmente, avvantaggiato questo o quel concorrente". Per onor di cronaca, il retweet dell'account ufficiale di Ballando recitava: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca*** del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”. Roba irriferibile, insomma.

Ragione per la quale Viale Mazzini ha deciso per mettere una pezza di erogare card nel corso della puntata. Candela osserva che "del team social di Rai1 che seguiva il programma faceva parte Benedetta Sanguinetti che con il nuovo anno è stata promossa al coordinamento social di Rai 1". Della Sanguinetti però non esiste un curriculum pubblico, "scelta bizzarra per il servizio pubblico e per chi, in questi anni, ha promosso, giustamente, gli interni parlando di merito che, in questo caso specifico, non può essere documentato".

E ancora. Milly Carlucci non è l'unica ad essersi lamentata. Pare infatti che "nel riserbo più totale, diversi volti di punta dell’ammiraglia Rai si sono lamentati con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay, e Stefano Coletta per le linee guida del team social Rai che pur di portare un click in più al sito penalizza gli strumenti di comunicazione dei programmi e i volti grazie ai quali il circo sta in piedi".

L'impressione, conclude Candela su Dago, è che in Viale Mazzini "non si fa gioco di squadra". Quindi si chiede: "Perché The Voice Senior, uno dei pochi prime time forti della stagione 2020-21, è in replica su Rai Italia ma è scomparso da RaiPlay?".

