Striscia la Notizia, "c'è tempo per elaborare il ru...". Funerali del principe Filippo, disastrosa gaffe su Rai 1: ecco il video

Piccola gaffe per Marco Varvello. Nel giorno del funerale del principe Filippo, il corrispondente da Londra di Unomattina ha sfiorato un clamoroso scivolone. A pizzicarlo è come sempre Striscia la Notizia che nella puntata del 20 aprile in onda su Canale 5 ne dà conto: "C'è tempo per elaborare il rutt... - esordisce per poi correggersi -, il lutto". "Una gaffe leggermente frizzante - commenta Gerry Scotti da dietro il bancone del tg satirico -. Per fortuna si è fermato, se no avrebbe fatto tutto molto rumore". Ma le gaffe per il programma di Antonio Ricci sono ormai all'ordine del giorno. Non ultima quella di Flavio Briatore commessa in diretta a Tiki Taka, il programma di Italia 1. Lui, tifoso bianconero, ragiona sull'eliminazione delle italiane dalla Champions League. E riferendosi alla Juventus afferma: "Ci può stare dopo nove scudetti una stagione di transazione". "Ma quale transazione? Transizione!", gli fa eco Cristiano Militello nella rubrica interamente dedicata al mondo del pallone.

Per non parlare poi dello strafalcione firmato da Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 è stato pizzicato da Striscia la Notizia mentre inciampava sul nome di Roberto Speranza, ministro della Salute. "Vicino a Roma c'è un deposito in cui sono stipate decine di milioni di dosi di AstraZeneca non dichiarate", fin qui nulla di male se non fosse che poco dopo il giornalista se ne esce così: "Mario Draghi chiede a Pazienza di mandare i Nas". Peccato però che il ministro si chiami Speranza. Una piccola svista su cui sorvola e passa oltre, anche lui abituato agli errori.

Nella puntata di ieri però Striscia ha lasciato ampio spazio alle truffe. In particolare all'ultima segnalata dai telespettatori che hanno ricevuto chiamate dal call center, identificato sui telefonino con quello di Intesa-Sanpaolo. La modalità era sempre la stessa: operatori fittizi che comunicano all'ignaro cliente la necessità di avere accesso alle credenziali del conto.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia con la gaffe di Marco Varvello

