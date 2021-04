Striscia la Notizia, la "frase rubata" a Mario Draghi sul dramma-vaccino: "Salta l'estate? Poco importa", cannonata al premier

19 aprile 2021 a

Nonostante le promesse e i proclama del generale Paolo Figliuolo, la campagna vaccinale in Italia continua a stentare, ad arrancare. Le cifre promesse restano lontane, obiettivo non raggiunto. E del caso, a modo suo, se ne occupa Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 oggi, lunedì 19 aprile. Una critica sferzante al premier, che piove nel servizio lanciato da Michelle Hunziker e Mario Draghi, servizio in cui si propone l'imitazione del premier firmata Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico.

"Per quanto riguarda il ritardo dei vaccini, rilevato dal generale Figliuolo, ho trovato un metodo veloce...", metodo ovviamente ironico e inapplicabile. E ancora, il finto Draghi: "Eribetro, tutto aperto, ti confermo. Cambiamo l'auto, una cabriolet". Quindi, l'incontro con Stefano Fassina, a cui il Ballantini-premier afferma: "Le ribadisco il coprifuoco alle 22, perché a quell'ora si è fatta una certa".

E a stretto giro eccolo con Mollicone di Fratelli d'Italia: "Ho parlato col professor Galli, che sostiene che con le riaperture ci giocheremo le vacanze al mare. Poco importa, io vivo in campagna". E ancora, l'incrocio con Laura Ravetto della Lega: "Prendiamo in esame questo rischio calcolato. Citiamo gli inglesi: non ve calcolo proprio", taglia corto il finto premier. Per ultima, Paola De Micheli del Pd: "Ho parlato con Sergio Mattarella e ho detto che festeggeremo il 26 aprile la liberazione, non il 25. Oh pandemia, portami via, oh Covid ciao, Covid ciao...". Battute e sketch graffianti con cui Striscia ribadisce il concetto: sui vaccini siamo ancora in clamoroso ritardo.

