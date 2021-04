Canzone Segreta, il segreto che Cristina Parodi ha sempre nascosto: "In quale band suonava da giovane", imbarazzo in studio

21 aprile 2021 a

Nell'ultima puntata di Canzone segreta, andata in onda ieri sera 2o aprile, su Rai uno, era ospite Cristina Parodi. La giornalista e conduttrice, dopo la presentazione è stata messa in imbarazzo da Serena Rossi. Da giovane, infatti, la Parodi, cantava in una band che si ispirava al rock giapponese, quindi l’attrice napoletana le ha chiesto: "Io ti farò da leggio vivente e tu dovrai leggere questo annuncio in giapponese”. La giornalista, però, ha sbottato: "Ma stai scherzando?”. La Parodi ha poi spiegato che in realtà il suo gruppo musicale cantava in inglese ma per fare gli "alternativi" sostenevano di essere influenzati dal rock nipponico.

Alla fine, la giornalista ha ceduto e ha letto in giapponese l'annuncio della Rossi. Ma le sorprese per Cristina Parodi non sono finite qui. Durante la trasmissione la giornalista ha infatti ricevuto un video-messaggio dei tre figli Benedetta, Alessandro ed Angelica e commossa ha commentato: "Mi sono emozionata perché anche se ci sentiamo al telefono non li vedo spesso e mi mancano un sacco”.

Cristina Parodi ha anche confessato che la sua canzone preferita è La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè. Quindi per omaggiare la giornalista il suo brano del cuore è stato interpretato da Lodo Guenzi ed Enrico “Carota” Roberto de Lo stato sociale. Infine, Cristina Parodi a Canzone Segreta ha anche fatto una battuta su chi potesse esserci a farle la sorpresa dichiarando: “Non so chi ci sarà magari arriva Brad Pitt”. Nell’ultima puntata dello show condotto da Serena Rossi oltre a Cristina Parodi sono stati ospiti anche Max Giusti attore e conduttore ed Adriano Panatta sportivo e tennista.

