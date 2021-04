Uomini e Donne, umiliazione atroce per Gemma Galgani: "Dopo essere stato con lei...", a un passo dalla scelta estrema

21 aprile 2021 a

Gemma Galgani è da anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ogni volta che la dama torinese inizia una frequentazione, questa finisce male, a volte addirittura malissimo. Prima di Maurizio, con il quale ha anche consumato, la Galgani ha frequentato per qualche mese anche Rocco Fredella. Intervistato da Più Donna, il cavaliere ha confessato di aver avuto molti problemi dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

“Sono stato lì dieci mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata sei mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco l’amore vero”, ha dichiarato l’ex corteggiatore della Galgani. Il quale ha poi rivelato un retroscena a dir poco singolare: “Uscito dal programma ho detto una sola cosa, se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo”.

Per quale motivo? Lo ha spiegato lui stesso: “Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. La verità è che desideravo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare lì finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana - ha chiosato - mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento”.

