Isola dei Famosi, "perché ho dovuto farlo". Tutto già scritto? Elisa Isoardi vuota il sacco: la verità sul reality

Senza freni. Elisa Isoardi adesso racconta com’è stata l’esperienza in Honduras all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lo ricordiamo: è uscita a causa di un incidente con il fuoco che, per fortuna, non le ha provocato serie conseguenze. Ma Dagospia, sempre molto informato sui fatti, riesce a scoprire qualcosa in più. “Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco.

La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”, scrive Dago. Insomma, ci sarebbe un contratto già firmato con il Biscione - dopo un inverno trascorso da Milly Carlucci (a Ballando con le stelle). Secondo Roberto D’Agostino, Elisa Isoardi potrebbe occuparsi del weekend di Canale5 con un programma spin-off di Mattino5. Un’idea, tra l’altro, che era già circolata lo scorso anno quando si pensò di affidare a Michele Cucuzza e Adriana Volpe uno spazio simile. Tutto, però, finì male con la Volpe che dopo il reality ha detto addio a Canale5 trovando rifugio a Tv8 (con ascolti molto bassi nel daytime). La Isoardi potrebbe aver risolto il problema al Biscione: un nuovo programma cucito su misura, che dovrebbe andare in onda da Milano.

In una recente intervista al settimanale Oggi, l’ex di Matteo Salvini torna a parlare dell’esperienza in Honduras. “È stata durissima, sì. Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento”, ha concluso Elisa Isoardi.

