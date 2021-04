Uomini e Donne, De Filippi senza precedenti: "Ora parlo io". Massacrato il cavaliere, la vergogna contro una ragazza

21 aprile 2021 a

È scoppiato un nuovo caso a Uomini e Donne, con Maria De Filippi che è stata costretta a intervenire nel corso dell’ultima puntata. Ma andiamo con ordine: al dating show di Canale 5 è finito nella bufera Luca Cenerelli, accusato da Angela Paone di aver fatto delle affermazioni poco carine sul suo conto tramite i social. La padrona di casa ha mostrato i commenti che Cenerelli ha espresso su Instagram, dove non ha difeso la Paone - con la quale ha condiviso una conoscenza per circa quattro settimane - dagli attacchi di alcuni hater.

Anzi si è mostrato d’accordo con loro, scatenando l’ira della dama, secondo cui un uomo non dovrebbe avere un simile comportamento nei confronti di una donna che viene offesa in pubblico e toccata in una cosa intima con il fatto di essere in età avanzata per poter avere dei figli. Inoltre Cenerelli si è detto “contento di esserne uscito fuori”, riferendosi alla loro conoscenza. Allora Gianni Sperti è intervenuto per dirsi confuso sull’atteggiamento del cavaliere, che in studio appare sempre gentile e delicato con le donne, salvo poi mostrarsi diversamente sui social.

A questo punto è intervenuta la De Filippi, che ha rimproverato Cenerelli davanti a tutti: “Tu sei un bravo oratore, ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo”. Ovvero che lui non è molto pratico con i social… Anche Sperti è insorto: “O sei diventato scemo o fai finta di non capire”.

