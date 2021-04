Striscia la notizia, Roberto Speranza e la gaffe di Tiziana Ferrario: "Ministro della...", delirio su Rai3

21 aprile 2021 a

Le gaffe dei giornalisti e i tele-strafalcioni sono uno dei piatti forti di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. A turno, tutti sono stati pizzicati dall'ironia irriverente di autori e conduttori dietro il bancone più celebre della tv italiana. E come da tradizione, stavolta sono Michelle Hunziker e Gerry Scotti a infierire (sempre simpaticamente, sia chiaro) partendo a razzo con... Roberto Speranza

A entrare subito nel mirino è Tiziana Ferrario, storica giornalista Rai, che ospite di Luisella Costamagna ad Agorà su Rai3 parla di politica. "Credo che Gomez abbia ragione - spiega seria in studio -, cambiare il ministro della Speranza in questo momento...". "Ministro della Speranza però è molto bello, lo apprezzo molto", la ferma la Costamagna, cogliendo subito il lapsus. Ridono tutti, dalla dem Beatrice Lorenzin e il leghista Gian Marco Centinaio a Peter Gomez del Fattoquotidiano.it e Annalisa Chirico. E la Ferrario si copre il volto con le mani, consapevole forse di quello che le sarebbe toccato: lo sberleffo dellì'impetoso Ricci, servito al pubblico Mediaset su un piatto d'argento.



Ma il ministro della Salute, il bersaglio preferito di Matteo Salvini, è sulla bocca anche di Elena Tambini, mezzobusto di Tgcom 24, che lancia la diretta dal Senato proprio del... "Ministro della Speranza". E due. "In entrambi i casi sembra un lapsus - chiosa la Hunziker -, in realtà con questi chiari di luna è più che altro un augurio". In effetti, come darle torto.

