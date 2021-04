Isola dei Famosi, veleno puro di Elettra Lamborghini: "Rimpianti? No, un bene": umiliata Daniela Martani

23 aprile 2021 a

a

a

Senza peli sulla lingua, come sempre. Si parla di Elettra Lamborghini, che in un'intervista concessa a Oggi parla della sua esperienza da opinionista all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E sulla conduttrice, la mitica ereditiera afferma: "Ilary è fantastica, il meglio che potesse capitarmi. Difficile trovare una donna così disponibile. La Zanicchi è come una mamma, vabbé, una zia. Io mi fido di pochi, non permetto quasi a nessuno di entrare nella mia vita. Iva mi ha conquistato, le chiedo consigli di continuo", ammette.

Akash, lo sfogo contro Ilary Blasi dopo la diretta dell'Isola dei famosi. Mediaset, la situazione sta precipitando

Dunque, su Tommaso Zorzi, l'altro opinionista: "Tommaso Zorzi lo conosco da tempo e sono felice di averlo ritrovato. Ci eravamo persi. È puntiglioso, preciso, convincente. Chiaramente Tommaso ha uno stile diverso da Iva". Quando le chiedono un commento generale su questa edizione dell'Isola dei Famosi, la Lamborghini risponde: "Stanno cacciando le personalità forti. Stranamente, ma non tanto. I concorrenti meno dotati si acquattano nelle retrovie e non danno fastidio. Così vanno avanti. È la loro tattica, giocano di rimessa, per rimanere più tempo nel programma. Mentre i personaggi alfa si scontrano e finiscono in nomination", spiega.

"Strofinalo nel sedere". Ma davvero? Sconcertante consiglio di Iva Zanicchi contro la stipsi: dolore disumano

Quindi, le bordate contro Andrea Cerioli: "Pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette". Ma l'affondo più duro, Elettra Lamborghini lo riserva a Daniela Martani. Parlando del ritiro di Elisa Isoardi infatti afferma: "Mi dispiace! Elisa non doveva assolutamente uscire. Con il suo temperamento alfa… Invece non ho rimpianti su Daniela Martani. È un bene che se ne sia tornata a casa", conclude la Lamborghini. Tranchant.

"O lei o io". Valentina Persia umilia Fariba Tehrani, insulti in diretta: Isola, situazione fuori controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.