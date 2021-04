La Vita in Diretta, Barbara Alberti in faccia a Pregliasco: "Sconvolta dai virologi-star, litigate tra voi ma non in tv"

23 aprile 2021 a

a

a

Barbara Alberti non le ha mandate a dire ai virologi, contro i quali si è espressa in maniera piuttosto polemica. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta - la trasmissione in onda tutti i giorni su Rai1 - la scrittrice davanti al professor Pregliasco ha espresso il suo pensiero senza remore: “Stare tutti i giorni a sentire queste grandi star, con tutto il rispetto, che litigano tra di loro è una cosa che mi sconvolge”.

"Un ramoscello piegato, cambieranno molte cose". Da Matano, indiscrezione spaventosa sulla Regina Elisabetta: le sue (vere) condizioni

Pregliasco dal canto suo si è limitato a sorridere e ad annuire a più riprese, essendo dello stesso avviso della Alberti, che probabilmente si riferiva a personaggi più esposti mediaticamente come Massimo Galli, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. Quello della scrittrice è un pensiero tutto sommato ampiamente condiviso da gran parte dei telespettatori, e non solo. Troppi e spesso discordanti i pareri dei virologi che imperversano in televisione e parlano di coronavirus e sicurezza pubblica.

"Anche nel giorno del funerale". Nunzia De Girolamo incredula alla Vita in diretta: l'umiliazione pubblica del Principe Filippo

Per loro la Alberti non ha avuto peli sulla lingua: “Devo dire la verità, io sarei tanto grata a questi signori scienziati che fanno tanto per noi, ma chiederei di fare ancora un po’ di più, di chiacchierare tra loro, di prendere una decisione e poi di comunicarcela”. Poi cambiando argomento la scrittrice ha parlato del caso di Denise Pipitone e della madre Piera Maggio: “Questa donna si batte con una forza che non ha perso niente dal primo giorno, è proprio decisa, è umanamente interessantissima”.

Colpaccio di Striscia la Notizia, rispedisce Giovanna Botteri in Cina: una clamorosa lezione alla Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.