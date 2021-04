Verissimo, Lorella Cuccarini piange per Pippo Baudo: "Così mi ammazzi, lui mi ha cambiato la vita"

24 aprile 2021 a

Tante sorprese per Lorella Cuccarini a Verissimo da Silvia Toffanin. La maestra di danza della scuola di Amici ha parlato della sua carriera e della sua esperienza all’interno del talent di Maria De Filippi. La showgirl 56enne, inoltre, si è commossa quando la conduttrice le ha mostrato il videomessaggio inviato da Pippo Baudo, il celebre conduttore che l'ha scoperta e le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo e della tv.

“Carissima Lorella, ma che dire di te. Da quando ho avuto la fortuna di scoprirti è stata sempre una sequenza di successi. Il tempo è passato e tu sei più bella di prima”, ha detto Baudo nel video dedicato alla Cuccarini. Che subito si è commossa e ha replicato: “Così mi ammazzi. Pippo per me è come un padre, è stato un uomo importante che mi ha cambiato la vita. Uno non deve dimenticare da dove arriva. Se non ci fosse stata quella sua chiamata, la mia vita sarebbe stata molto diversa. Magari si sarebbero aperte altre porte, perché se hai quella urgenza prima o poi la porta la apri. Io sono entrata grazie a lui dalla porta principale”.

Insieme a Lorella Cuccarini, altra ospite della Toffanin è stata Arisa, anche lei maestra ad Amici. La conduttrice di Verissimo le ha mostrato l’esibizione sanremese che l’ha portata al successo. Nel 2009, infatti, la cantante vinse tra le nuove proposte con "Sincerità". L’artista ha confessato che prima di quel trionfo, nel 2008 aveva provato a entrare come concorrente nella scuola di Amici: “Era destino che arrivassi. Chissà cosa sarebbe successo senza Paolo Bonolis. Ero così fuori dagli schermi che avrebbe potuto credermi solo uno fuori come me. Canto da quando avevo tre anni e mezzo. Ogni tanto mi scoraggiavo, ma la musica mi veniva a prendere”.

