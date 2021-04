Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha rischiato di diventare cieco: distacco della retina e intervento all'occhio, come sta adesso

24 aprile 2021 a

Brando Giorgi ha rischiato di rimanere cieco all’Isola dei Famosi. Ne ha parlato sua moglie Daniela Battizzocco in un’intervista al settimanale Di Più. La donna, in particolare, ha spiegato che il marito ha rischiato grosso e per questo è stato fondamentale il tempestivo intervento degli autori del reality di Canale 5. L’attore di popolari serie televisive, come Vivere e L’Allieva 3, ha subito un distacco della retina.

La moglie Daniela ha raccontato che l’ex naufrago, mentre era ancora in Honduras, ha iniziato a non vedere più nulla da metà dell’occhio in giù. Così ha deciso di prendere il primo volo disponibile da Città del Messico per Roma. L’attore ha affrontato, quindi, più di venti ore di volo con scali vari nonostante l’enorme difficoltà.

Una volta arrivato in Italia, Giorgi si è sottoposto a una delicata operazione all’occhio al Centro di chirurgia retinica Tolmino, a Torino. La moglie ha raccontato che l’ex concorrente dell’Isola è stato in sala operatoria per un’ora e mezzo e che ha rischiato parecchio. Non si sa, però, cosa abbia provocato il distacco della retina sull’Isola, non si sa con certezza cosa sia successo. Per fortuna, però, adesso sembra andare tutto per il meglio: Giorgi dovrà restare a riposo, sdraiato per almeno due settimane, senza fare sforzi.

