Giulio Berruti, lo strazio: "Mi hai fatto sognare". Addio Monteverde, il lutto sconvolge il fidanzato della Boschi

25 aprile 2021 a

a

a

Un terribile lutto nel mondo della televisione: è infatti morto Raffaello Monteverde, detto Lello, produttore di molte serie tv di successo degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. L’imprenditore è venuto a mancare nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, a Roma, nella sua abitazione, assistito dalla moglie Cristiana Zucchiatti, presidente del premio Afrodite. Monteverde era nato nella Capitale il 16 aprile del 1942. Monteverde aveva da poco compiuto 79 anni. La notizia del suo decesso è stata data dal Messaggero.

"Sei come Belen Rodriguez". Selvaggia Lucarelli, lo sfregio a Maria Elena Boschi: e Silvia Toffanin che dice?

E ancora, tra le sue produzioni più famose ci sono “Elisa di Rivombrosa”, la versione italiana del “Commissario Rex”, “Professione Fantasma”, Incantesimo 3, 4, 5 e 6 e I segreti di Borgo Larici. Monteverde aveva iniziato la sua carriera nello spettacolo lavorando all’Onda Telerama di suo fratello Geo Tapparelli come segretario di produzione sul set dei Caroselli per poi fondare la Solaris Film con Adriano Ariè.

Questa foto spiega che razza di persona è Lilli Gruber: bacio in pubblico, come gode Maria Elena Boschi

Tra i messaggi di cordoglio più sentiti per la morte di Monteverde, ecco quello di Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi, che lo ha ricordato in un post su Instagram. Parole sentite, molto toccanti, da cui emerge tutto il dolore che Berruti prova in questo momento: "Oggi ci lascia un pezzo importante della televisione italiana - ha premesso -. Hai fatto sognare milioni di famiglie con i tuoi successi. A molti di noi hai trasmesso un mestiere, una passione. Io ti ricordo così, sorridente a Malta mentre giravamo nel 2014, tra un pomodoro al sale che tanto amavi per pranzo ed un ciak. Mi dispiace molto Lello. TANTO. Un abbraccio grande alla tua famiglia", ha concluso Berruti.

Questa foto di Maria Elena Boschi? Occhio al dettaglio, vergogna contro la renziana: "Ma davvero?" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.