Domenica In, strazio e accuse di Mara Venier per la morte di Milva: "Grande, immensa. Eppure...", contro chi punta il dito

25 aprile 2021 a

a

a

La morte di Milva, un dolore recentissimo, irrompe a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 25 aprile, la festa della Liberazione. Milva, icona della musica italiana, è scomparsa a causa di una malattia neurologica e degenerativa che non però era l’Alzheimer, così come ha spiegato la figlia, Martina Corgnati, che ha smentito anche che l'artista sia morta di Coronavirus. La figlia, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato che Milva riusciva ancora a capire e a gioire.

"Il gesto quando ero ricoverata per Covid". Morte di Milva, lo strazio di Iva Zanicchi: "Non me lo dimenticherò mai"

E alla mitica rossa, ecco che la Venier dedica un pensiero toccante, commovente. E anche un poco doloroso: "Grande, immensa, forse poco capita e compresa. Artiste così ce ne sono poche", ha affermato Zia Mara. Parole che ricalcano quelle di Pippo Baudo, il quale ha insistito sul fatto che l'Italia non avrebbe dato a Milva il riconoscimento che le doveva.

"Ti ha stesa, sei vittima dell'ignoranza". Orrore contro Milva morta: vaccino, chi è la bestia che insulta il mito

Anche Renato Zero, proprio dallo studio di Domenica In, qualche tempo fa aveva parlato di Milva sostenendo le stesse, identiche, posizioni. Per la Pantera di Goro si era recentemnte battuto anche Cristiano Malgioglio che aveva fatto di tutto per attribuirle un riconoscimento per la sua immensa carriera sul palco del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2018: Milva infatti detiene il recordi di partecipazioni alla kermesse, 15 in totale e nove consecutive.

Occhio a come pronuncia quella parole: il sospetto, Speranza gode a tenerci rinchiusi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.