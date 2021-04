Domenica Live, "selfie senza mascherina": Daniela Martani e Luxuria, finisce in rissa (e tirano in mezzo pure la Pausini)

26 aprile 2021 a

Daniela Martani è stata tirata in un nuovo vortice di polemiche. D’altronde è un personaggio scomodo, ma per questo televisivamente fa gola a molti. E infatti l’ultimo attacco lo ha ricevuto dal salotto di Barbara d’Urso, dove era ospite a Domenica Live. In trasmissione su Canale 5 c’era però anche Vladimir Luxuria, che ha attaccato duramente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, “colpevole” di aver chiesto un selfie senza mascherina poco prima della puntata.

Luxuria l’ha accusata sei essere negazionista e questo ha fatto scattare l’ira della Martani, che poi è tornata sulla vicenda tramite i social. In particolare, su Twitter ha pubblicato una foto che mostra Laura Pausini e l’attrice Glenn Close farsi una foto insieme senza mascherina: d’altronde entrambe erano tamponatissime e quindi lo scatto senza la protezione individuale contro il Covid era legittimo. Lo stesso avrebbe voluto fare la Martani con Luxuria, dato che ormai per accedere agli studi televisivi bisogna essere tamponatissimi. “Ma come? Foto senza mascherina? Secondo la folle visione di Vladimir Luxuria, Laura Pausini sarebbe negazionista”, è stata la stoccata dell’ex naufraga.

La quale sta cercando di “ripulire” la propria immagine dopo essere stata accusata di essere non solo negazionista, ma pure novax. In realtà da questo punto di vista la Martani all’Isola non ha avuto alcun atteggiamento sopra le righe e sembra essersi lasciata alle spalle alcune dichiarazioni scomode del passato. Che però sono state usate da Luxuria per attaccarla in maniera strumentale per una foto chiesta prima della puntata: “Io vedo semplicemente due persone - ha scritto la Martani nel post a corredo dello scatto Pausini-Close - col piacere di condividere un momento importante in tutta sicurezza avendo fatto il tampone, come noi Vladimir”.

