Striscia la notizia, Michelle Hunziker beccata da Antonio Ricci: fuoco amico, lei ci resta malissimo

27 aprile 2021 a

a

a

Fuoco amico su Michelle Hunziker. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, dedicano un intero servizio agli abiti sfoggiati dalla conduttrice svizzera, suggerendo prove-video alla mano come spesso si tratti di clamorosi "ricicli". Insomma, in un modo o nell'altro, vestiti già visti indosso ad altre colleghe della tv.

Radio News 24 e le interviste a pagamento: le denunce degli ex collaboratori, che chiamano Striscia la Notizia

Si parte con Diletta Leotta versione pied-de-poule, sexy come sempre. "La mise di Diletta è anche la mise pre-Diletta di Michelle!", ironizza Gerry Scotti, puntualizzando come lo stesso abito, rimaneggiato sapientemente da qualche sarta, sia stato sfoggiato a Striscia 4 mesi dopo la Leottta, forse per non dare troppo nell'occhio e non insospettire i telespettatori più attenti (e pignoli). "Il vestito è proprio lo stesso, anche se è stato rimaneggiato ad hoc. Per Michelle un'accortezza ecologico per evitare sprechi", spiega Gerry, per poi lanciare quella che definisce "la prova del nove".

Michelle Hunizker e gli abiti riciclati: guarda il video di Striscia





"Simona Ventura, a Oggi e un altro giorno, esibiva un elegante abito rosso. Esattamente quelloe esibiva anche Michelle, appena 2 giorni dopo, presentandola a Fatti e rifatti", sghignazza Scotti. "SuperSimo lo ha usato e Michelle l'ha riciclato. Per conservare l'habitat, bisogna conservare anche l'habitat. Fate come Michelle con gli indumenti, non metteteli via. Metteteli, e via!". Tornati in studio la Hunziker sembra un po' masticare amaro: "E comunque li ho messi prima io". "Non lo so, non lo so - risponda imbarazzato Scotti -, mi dicono il contrario. Comunque abbiamo scherzato perché tu, lasciamelo dire, puoi metterti quello che vuoi, sei sempre uno spettacolo. E adesso prenderanno di mira anche me, vedrai, magari con le cravatte. Qualche cosa faranno...".

"Che dire di questa roba?". Paola Barale in tv conciata così, Striscia la massacra: occhio al "vestito" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.