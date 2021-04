Isola dei Famosi, studio sconvolto: "Ma cosa fanno?". Awed e Manuela Ferrera fuori controllo. Si rischia la censura?

27 aprile 2021 a

Ha attirato parecchia attenzione la vicinanza tra Awed e la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi Manuela Ferrera. I due durante la puntata del 26 aprile hanno dato parecchio da parlare. Tutta colpa di una sfida indetta dagli autori del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In palio un bagno d’acqua dolce con sapone, vinto poi dalla squadra degli 8 “arrivisti” che a coppie sono entrati in 4 mini piscine. Proprio qui l'ex metorina si è fatta insaponare dal giovane youtuber avanti e dietro, poi si è piegata suscitando scalpore in studio e imbarazzando Awed, costretto a voltarsi dall'altra parte per evitare equivoci in tv.

Ma che tra i due ci possa essere qualche interesse non è escluso. Approdata in Honduras con Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, Manuela ha ammesso nel suo video di presentazione di essere incuriosita proprio da Awed: "Awed mi piace perché è una persona spontanea e poi è napoletano, io sono per metà napoletana. Mi scrisse anche su Instagram, quindi approfondiremo la nostra conoscenza. Chissà: magari troverò l’amore sull’Isola”, ha detto lei.

Durante il live, poi, i due avventurieri hanno dichiarato di aver messaggiato su Instagram in passato. Pare che anche dall'altra parte il sentimento sia contraccambiato. "È una bellissima ragazza", ha commentato il giovane incalzato dalla conduttrice pero poi svelare il contenuto delle chat: "A Manuela Ferrera le avevo mandato un messaggino su Instagram, quello non si nega a nessuna. Se l’avevo già puntata? Era un messaggio innocente, abbiamo avuto una bella conversazione dove mi ha riempito di complimenti, pure troppi, perché non mi merito tutti quei complimenti per la persona che sono. Però di sicuro ho una bella considerazione di Manuela". Insomma, non è escluso che la prima coppia di questa edizione si sia già formata.

