Isola dei Famosi, Asia Argento impazzisce ancora: "Bambino, infantile, incommentabile". L'ultimo vip ricoperto di insulti

Francesco Fredella 27 aprile 2021 a

Ci mancava Asia Argento. All'Isola dei famosi arriva per difendere Vera Gemma, sua storica amica. E punge Awed: “Sei un bambino delle elementari”. Asia dice di aver stretto nel corso degli anni una bella amicizia con Vera e di non aver gradito il tipo atteggiamento di alcuni naufraghi nei confronti della sua amica. Ilary Blasi, quindi, dice ad Asia Argento di poter affrontare alcune persone dell'Isola. Tra queste c'è Awed, che aveva stretto amicizia con Gemma. Poi tutto sembra essere finito. Improvvisamente. Parte, così, un vero attacco frontale: “Sei talmente infantile, un bambino delle elementari, che prima fa l’amico poi non ti parla più…Sei incommentabile”. Ma non tarda ad arrivare la replica dell'influencer napoletano, che è arrivato al successo televisivo proprio grazie all'Isola dei famosi (pur essendo praticamente sconosciuto a molte persone). "Sono coerente con le decisioni che ho preso”, risponde Awed.

Asia Argento è un fiume in piena sul programma di Canale 5. A quanto pare non è delusa solo dall'atteggiamento di Awed, precisa che c'è qualcosa di peggio. La figlia del re dell'horror rimprovera la maggior parte delle donne dell'Isola. Secondo il suo parere non sono state solidali con Vera Gema (che potrebbe essere la vera leader di questa edizione). Insomma, non sono riuscite ad instaurare un rapporto con lei. “La più grande delusione sono state le donne…lei ha teso la mano ma nessuno gliel’ha presa. Questo è imperdonabile”, tuona Asia Argento. Silenzio tombale. Nessuna risposta. Quella di Asia potrebbe essere una vera stoccata senza precedenti, che lascia senza fiato non solo i concorrenti in gioco. Anche gli ex naufraghi ripensano a quella frase ad effetto di Asia.

