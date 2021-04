Amici, Alessandra Celentano stravede per Serena Marchese? Toh che caso, cosa spunta dal passato: un terremoto

27 aprile 2021 a

Alessandra Celentano stravede per Serena Marchese. Non è una novità, ma ad oggi ad alcuni non pare neppure una coincidenza. Le due, maestra e allieva di Amici, prima del programma di Canale 5 si conoscevano già. La ballerina è entrata nella scuola a poche settimane dall’inizio del serale del programma di Maria De Filippi. A volerla proprio la Celentano. Eppure dai social della ragazza emerge qualche dettaglio in più. Diverse infatti le fotografie che le ritraggono insieme. Nella prima foto ad esempio Serena è bambina e la maestra Celentano, osservandola ballare alla sbarra, la aiuta a migliorare la postura.

Nella seconda, su Instagram, le due sono una accanto all'altra a San Cataldo, in Sicilia. L'immagine è stata pubblicata sul profilo della ballerina il 20 febbraio 2017. In quell’occasione, fu proprio Alessandra ad assegnare a Serena una borsa di studio nell’ambito di un concorso nazionale di danza. Ma la Celentano non è l'unica conoscenza per la Marchese all'interno della scuola di ballo. In settimana, Serena ha avuto modo di essere valutata da Kledi Kadiu, così come i suoi compagni di Amici ed è stato in quel momento che è emerso che la giovane ballerina ha partecipato ai suoi stage tant’è che l’ex prof del programma ha fatto sapere: "Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro".

E a quel punto è stata Maria de Filippi a intervenire: "Serena com’è Kledi come insegnante? È severo?” e lui ha ribadito in pieno stile Celentano: "Sono esigente e anche se si è severi, nella danza, lo si è a fin di bene". Alle spalle di Serena però sono molte di più le apparizioni televisive. La ragazza infatti ha avuto modo di esibirsi in un passo a due durante una puntata di Domenica In e durante il programma Sicilia Cabaret in onda su Rai 2. Infine la Marchese ha ballato anche in occasione di un concerto di Andrea Bocelli. Insomma, una veterana della tv.

