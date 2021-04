Dayane Mello, Alfonso Signorini: "La morte in diretta è difficilissima. Perché non è uscita", ciò che non aveva mai rivelato

Francesco Fredella 27 aprile 2021 a

Il momento più difficile per Alfonso Signorini, durante l'ultimo Grande Fratello Vip, è sicuramente quello legato alla morte improvvisa del fratello di Dayane Mello (durante un incidente stradale). "Portare la morte in diretta in prima serata è stato difficile. Pensavo lei uscisse ma ha preferito restare ed è una scelta rispettabile…”, racconta Signorini a Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano. “Ognuno reagisce a modo suo. Ho cercato di non cadere nel pietismo”, dice il conduttore.

“Mi sono sforzato, non so se ci sono riuscito, di non cadere nel pietismo e nella lacrima facile…”: una situazione molto difficile per Signorini che ha dovuto fare i conti con un reality lungo sei mesi (che ha battuto ogni concorrente con uno share in media del 20%).A chi lo ha criticato per la conduzione del Gf vip su Il Fatto risponde: “Me la sono presa. Me la prendo come tutti, ma ho il vantaggio di non essere social. Comunque non mi ci sono soffermato molto…”.

Ora, però, il conduttore si è messo al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello vip. In che modo? Sono iniziati i casting e, a quanto pare, ci sarebbero già molti vipponi pronti a trasferirsi a Cinecittà. Non si sa ancora quanto durerà il programma. Notizia certa: Signorini ancora non ha pensato agli opinionisti. Potrebbero non esserci Pupo e Antonella Elia, arriva un turnover. Da rumors, però, sembra che Signorini voglia arruolare Loredana Lecciso come concorrente. Ma la compagna di Al Bano, già lo scorso anno, aveva detto no. Adesso è pronta a cambiare idea?

