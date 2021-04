Uomini e Donne, "Gemma Galgani sostituita": spunta il nome dell'erede, finita la carriera tv della dama torinese?

27 aprile 2021 a

Gemma Galgani sta per giungere alla fine della sua avventura televisiva a Uomini e Donne? La dama torinese è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo decennio, però il pubblico si starebbe stancando delle solite dinamiche: sono undici anni che Gemma esce dalla trasmissione fidanzata per poi tornarvi da single, con ogni corteggiamento che si rivela un buco nell’acqua nell’arco di pochi mesi, a volte di giorni. Stando alle indiscrezioni lanciate da NuovoTv, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi starebbe pensando di sostituire la Galgani.

Cosa non facile, dato che comunque si tratta di un personaggio che ha fatto la storia del programma, anche per il suo rapporto con la “nemica” Tina Cipollari che è fonte inesauribile di interesse da parte dei telespettatori di Canale 5. L’erede, o più di una, di Gemma potrebbe già trovarsi in studio, dove la De Filippi sta lasciando sempre più spazio ad altre donne: un nome su tutti è quello di Isabella Ricci. La quale idealmente si è in un certo qual modo candidata a prendere il posto della dama torinese: ha stupito tutti mostrandole solidarietà, ma tuttavia non ha nascosto di disapprovare alcune scelte e alcuni atteggiamenti.

La Ricci ha già conquistato diversi cavalieri, che sono rimasti colpiti dalla sua eleganza e dal suo fascino. Quindi più che una rivale della Galgani potrebbe trattarsi di un’erede: fino a poco tempo fa venivano dedicate puntate intere a Gemma, ma adesso le cose sono cambiate. Potrebbe essere arrivato il momento di uno svecchiamento e di un rinnovo in studio?

