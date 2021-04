Maria De Filippi, impensabile confessione di Maurizio Costanzo: "Non avrebbe mai voluto farlo", trent'anni dopo

28 aprile 2021 a

Sono una delle coppie più amate della televisione italiana. Anzi, in un certo senso sono la televisione italiana. Si parla di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. E a raccontarsi, in un'intervista a Diva e Donne, è quest'ultimo, che a 82 anni parla della moglie come poche altre volte aveva fatto in passato. Tra le dichiarzioni, colpisce quando Costanzo afferma rivolgendosi alla De Filippi: "Non dimentica quello che ho fatto per lei".

E ancora, Costanzo ha speso bellissime parole sulla moglie, con cui sta da trent'anni: "La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. È anche la mia perla come talent scout. Era con me la notte dell’attentato. La mia più esilarante scoperta", ha sottolineato. E ancora, sulla moglie ha spiegato che "lei non voleva saperne di fare televisione". Incredibile, ma vero, considerata la parabola della De Filippi sul piccolo schermo.

Costanzo ha poi parlato di coronavirus, e ha affermato: "Non c’è più piacere di vederci, di abbracciarci. Il Covid ha fatto danni seri, non per i malati, ma nella testa delle persone". Quindi, una battuta sui suoi costanti impegni in tv e radio: "Arrivati a una certa età bisogna tenere la testa sempre in fermento. Falla lavorare è l’unico modo per non farsi venire l’Alzheimer. Se il cervello funziona, funziona tutto il resto", ha concluso Maurizio Costanzo.

