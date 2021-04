Pomeriggio 5, terrore per l'inviata della D'Urso: "Costretta alla fuga, temo per lei". L'accumulatore seriale...

28 aprile 2021 a

Attimi di terrore a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, il tutto nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile. Sotto al bollino "vicini in guerra", si è infatti tornati a parlare del caso dell'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina. Tre giorni fa - chiamata dai condomini - era interventua l'inviata Giorgia Scaccia che aveva convinto il signor Stefano a rimuovere la spazzatura che ricopre le scale del palazzo.

In quell'occasione, l'inviata della D'Urso aveva promesso all'uomo che un'impresa di pulizia lo avrebbe aiutato nello smaltimento di rifiuti. Ma oggi, la situazione è degenerata. A spiegare quanto accaduto la stessa D'Urso: "Stamattina la nostra inviata è tornata nel condominio con l'impresa di pulizia completamente gratuita che si è offerta di aiutare il signor Stefano. Lui però non si è fatto trovare. La nostra inviata è dovuta scappare perché la situazione è peggiorata, i rifiuti si sono quintuplicati. Lei si è dovuta bardare con una tuta protettiva e vederla così mi preoccupa", ha sottolinato Carmelita.

Insomma, la D'Urso preoccupata per la sua inviata, costretta alla fuga di fronte a quell'orrore. Nel corso della diretta, poi, ecco arrivare il signor Stefano. E la D'Urso si rivolge direttamente a lui: "Ma com'è possibile vivere così? Noi ti aiutiamo, ma tu devi collaborare. Tre piani della palazzina sono pieni di rifiuti, in un momento di Covid è impensabile", ha tagliato corto. Basterà per far cambiar rotta all'accumulatore seriale di Scauri? Staremo a vedere...

