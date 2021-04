Isola dei Famosi, "pugnalata alle spalle". Miryea Stabile, il dramma familiare sconvolge i naufraghi

29 aprile 2021 a

Miryea Stabile è finita in nomination all’Isola dei Famosi e non l’ha presa bene. La ragazza ha avuto un crollo emotivo, che l’ha spinta a raccontare ad alcuni naufraghi il suo dramma privato legato al rapporto con la madre. “Mi sono fidata sempre di lei e poi mi ha pugnalata alle spalle”, sono state le sue parole pesantissime. “Sono anche cresciuta senza un padre al mio fianco”, ha aggiunto la ragazza, che si è aperta a tutti gli effetti con gli altri concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Quindi essere finita in nomination è stato vissuto da Miryea Stabile come una sorta di nuovo tradimento, che le ha ricordato quello familiare ad opera della madre: “Ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato”. Probabilmente nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi - che dovrebbe essere l’ultima del giovedì ad andare in onda in differita, dato che poi il reality verrà spostato al venerdì per evitare la diretta in concomitanza con il Supervivientes spagnolo - verrà approfondito tale argomento riguardante la vita privata di Miryea Stabile.

A consolarla durante questo duro sfogo ci ha pensato Andrea Cerioli, al quale l ragazza ha confidato che ultimamente ha recuperato il rapporto con suo padre, nella speranza che adesso tutto possa filare liscio: “L’ho ritrovato da poco e dobbiamo recuperare tante cose”. A quel punto Cerioli l’ha abbracciata e rassicurata.

