Stasera Italia, Alessandro Sallusti perplesso su Giuseppe Conte leader M5s: "I nemici li avrà in casa"

"Non penso che sarà una passeggiata la presa di possesso di Conte dei 5Stelle, e che i suoi nemici li avrà innanzitutto in casa, perché è una logica umana non politica". Questo il pensiero di Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli. Il direttore del Giornale si è espresso proprio sulla possibilità e sull'obiettivo dell'ex premier di diventare il leader politico dei grillini, dopo le sue dimissioni da Palazzo Chigi.

"Chi ha costruito i Cinque Stelle come può offrire su un piatto d'argento il Movimento ad un uomo che loro stesso hanno creato, perché Conte è stato scelto da Di Maio e dagli altri big del Movimento. Anche se ufficialmente son tutti sorrisi beneaguranti. Ma perché io devo cedere il mio potere ad un signore invece che tenermelo io?", si chiede Sallusti analizzando così quello che potrebbe essere il futuro di Conte alla guida dei grillini che, per il direttore del Giornale, non dovrebbe essere poi una passeggiata.

Intanto Conte pende sempre più a sinistra: "Il nuovo Movimento 5 stelle può essere definito senz'altro come "una forza di sinistra". Lo ha detto intervenendo all'iniziativa "Verso le agorà" con il segretario Pd Enrico Letta. "Il M5s potrebbe rivelarsi una forza politica senz'altro di sinistra - ha ribadito l'ex premier -. Se la destra è conservazione, M5s è stata la forza più determinata a modernizzare il Paese". Una scelta che adesso dovranno discute all'interno del Movimento.

