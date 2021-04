Striscia la Notizia, squarcio pazzesco in un punto proibito: Veline, lo stacchetto da restarci secchi

30 aprile 2021 a

Tenetevi molto forte. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 29 aprile. Siamo su Canale 5, a Striscia la Notizia, il tg satirico Mediaset. E perché mai bisogna tenersi molto forte? Perché lo stacchetto delle veline è semplicemente da sballo. In primis per come sono vestite. Eccole, le meravigliose Mikaela Neaze Silva e Shayla Gatta, la coppia di veline più longeve nella storia di Striscia. Eccole danzare sul bancone del tg satirico fasciate in un tubino nero, cortissimo, inguinale, e che offre soprattutto una specie di squarcio verticale che passa, pericolosamente, in mezzo ai seni. Insomma, veline da impazzire in prima serata su Canale 5.

Nel corso della puntata, ecco il servizio su Carlo Conti, nel mirino di "Spetteguless". Poi il classico "Striscia il Cartellone" e "Visti da voi", carrellata di svarioni e gaffe in tv. Quindi il caso del pomodoro cinese spacciato per italiano, "Striscia lo aveva detto nel 2018", ricordano dalla redazione. E ancora, un focus sulle mascherine ffp2 per bambini, i trucchi dei venditori online e uno strepitoso sfondone di Luigi Di Maio, in versione "cinese".

