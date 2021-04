Verissimo, Anna Tatangelo e la drammatica confessione su D'Alessio: "Sono andata contro tutti", ciò che non aveva mai detto

30 aprile 2021 a

Ospite a Verissimo nella puntata dell'1 maggio l'attesissima Anna Tatangelo. La cantante nel salotto di Silvia Toffanin è tornata a parlare della sua lunga storia d’amore, ormai giunta al termine, con Gigi D’Alessio. La coppia, ha spiegato ai microfoni di Canale 5, ha tentato di tutto pur di ricucire per il figlio Andrea. Ma invano. Il rapporto comunque è rimasto sereno e di fronte alla conduttrice la Tatangelo ha ammesso: "Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo".

Una parentesi ormai chiusa. Ora la cantante pensa alla carriera e tutte le sue attenzioni sono rivolte al figlio: "Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda". Sulla sua situazione sentimentale dopo Gigi, la bella Tatangelo preferisce sorvolare.

Qualche mese fa era stata addirittura costretta a smentire il presunto flirt con Livio Cori. Di sicuro la 34enne spera in futuro di riuscire ad allargare la famiglia con un altro figlio. Gigi D'Alessio intanto ha ritrovato la felicità accanto ad una fan più giovane, con la quale fa ormai coppia fissa da mesi. Si tratta della 28enne Denise Esposito. Stando ai più informati i due vivrebbero insieme, anche se è ignoto se a Napoli o a Roma dove il cantante ha una villa. Anche su questa non mancano rumors: fonti vicine a D'Alessio hanno raccontato che l'uomo avrebbe la villa all’Olgiata con cui ha vissuto proprio con Anna Tatangelo per ben quattordici anni, vale a dire dal 2006 al 2020.

