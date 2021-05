Verissimo, Anna Tatangelo gela Gigi D'Alessio: "Non da lui", e spuntano voci su un nuovo compagno

01 maggio 2021 a

Anna Tatangelo si è concessa a Silvia Toffanin per una lunga intervista realizzata nel salotto di Verissimo e andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato primo maggio. Dopo essersi esibita con il suo nuovo singolo intitolato “Serenata”, la cantante si è raccontata per la prima volta dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio. “Io e lui siamo sereni, dopo quindici anni di relazione - ha assicurato - quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così”.

“La vita va avanti, più cresci e più le cose cambiano, sia nella vita che nel lavoro”, ha dichiarato Anna Tatangelo, che poi ha proseguito il racconto della sua relazione con Gigi D’Alessio: “Gli errori li facciamo tutti, però io ci ho creduto tanto. Sono andata contro tutto e tutti. Sono felicissima di questa storia perché, a prescindere che sia finita, ho mio figlio, che è il mio tutto. Per questo dico grazie a Gigi, che mi ha regalato la mia forza e il mio centro Andrea, che oggi ha undici anni”.

Poi la Tatangelo non ha nascosto alla Toffanin il desiderio di un secondo figlio: “Da donne ci prefissiamo degli obiettivi, ma perché no, vorrei un altro figlio. Non bisogna smettere di coltivare i valori con cui sei cresciuta. Con Andrea parlo di tutto, e ascolto tutto. La vita va avanti, non smentisco né confermo che ci sia qualcun altro nella mia vita ora”.

