Domenica In, Albano Carrisi terremota la Rai: "Il grande Putin e Urban". Valanga di insulti in diretta

Nuova valanga di critiche sulla Rai. Dopo Fedez e la presunta censura, tocca ad Albano Carrisi che ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai1, si profonde in grandi complimenti per Vladimir Putin. Che tra il cantante di Cellino San Marco e il capo del Cremlino (e la Russia in generale) il rapporto sia di grande affetto e stima, è cosa nota. Ma a provocare le reazioni sguaiate dei telespettatori in tempo reale sui social sono i modi e soprattutto i tempi. Solo venerdì Mosca ha proibito al presidente italiano dell'Europarlamento David Sassoli di entrare nel Paese in quanto "persona non grata". Una chiara ritorsione diplomatica e politica dopo le sanzioni dell'Ue sul caso Navalny, oppositore di Putin ancora chiuso in carcere in condizioni psicofisiche precarie.

E Albano che fa? Parlando di Covid, sottolinea con stizza il fatto che forse sarà costretto ad annullare un concerto a Budapest davanti a "Urban" (il presidente unghere Orban) e al "grande Putin". Così, testuale. Una frase che ha mandato in delirio (in senso negativo, però) chi stava seguendo da casa. "Ma perché per parlare di Covid invitano uno come Al Bano a dire solo ovvietà?", si lamenta più d'uno.

Ancora: "E poi il problema sarebbe Fedez...". "La Rai e Salini che dicono?", "La Rai muta". E non potevano mancare, ovviamente, i riferimenti sarcastici su una delle più famose "gaffe" di Carrisi, ugola d'oro che in materia di storia dell'umanità era andato un po' in confusione quando, a fronte della pandemia, aveva ricordato come l'uomo era stato in grado di sconfiggere anche i dinosauri,

