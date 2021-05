Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: "Fedez? So bene cosa aveva scritto su di me", frasi irripetibili

04 maggio 2021 a

Anche oggi a Pomeriggio 5 è stato dedicato ampio spazio al caso di Fedez, che ha sollevato un polverone schierandosi a favore del ddl Zan (e soprattutto contro la Lega) e accusando i vertici di Rai3 di averlo provato a censurare. Gli strascichi di quanto accaduto al concertone del primo maggio sono ancora sotto gli occhi di tutti. In particolare Barbara d’Urso ha voluto parlare con i suoi ospiti delle accuse mosse dai leghisti al rapper, che in passato ha scritto nelle sue canzoni delle frasi pesanti contro i gay e alcuni personaggi famosi.

Tra i quali proprio la conduttrice di Mediaset: Fedez si è scusato con tutti, spiegando che ai tempi era ignorante su certi argomenti e che adesso ha una conoscenza e una maturità completamente diverse. “Io su queste cose ho sempre volato alto, nonostante fossi a conoscenza bene di questa cosa”, ha dichiarato la d’Urso che poi ha aggiunto: “Ho sempre comunque fatto mille applausi per il suo impegno”. Inoltre la conduttrice ha assicurato di non serbare alcun tipo di rancore nei confronti di Fedez, nonostante le cose brutte che ha scritto sul suo conto (ovvero che doveva essere ammazzata).

“Lo so bene cosa mi aveva scritto. Se però poi cambi idea e fai cose belle, io sono la prima ad applaudire e a dire bravo Fedez”, ha dichiarato la d’Urso. Che infine ha dato la parola a Roberto Alessi, che ha riconosciuto al rapper e a sua moglie Chiara Ferragni di aver fatto diverse cose belle. Però non si può accettare quanto scritto in passato: “L’ignoranza non è una giustificazione per le cose brutte dette sugli omosessuali”.

